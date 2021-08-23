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Неделя в Киеве началась с пробок: где затруднено движение

Неделя в Киеве началась с пробок: где затруднено движение

КИЕВ. 23 августа. УНН. По состоянию на 8:20 понедельника, 23 августа, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Лобановского, Голосеевском, Степана Бандеры.

Также движение затруднено на улицах Дмитровской, Златоустовской, Вокзальной площади, Льва Толстого, Ярославов Вал, Межигорской, Уманской, Чоколовском бульваре, Адама Мицкевича, Металлистов, Ушинского.

Между тем, на левом берегу движение затруднено на улицах Попудренко, Хоткевича, Шолом-Алейхема, Магнитогорской и на проспектах Юрия Гагарина, Романа Шухевича, Павла Тычины.

На всех мостах, а именно - Патона, Метро, Дарницком, Северном и Южном, можно было проехать свободно.

Дополнение

В Киеве 23 августа из-за торжества по случаю Дня флага ограничили движение рядом улиц и приостановили движение некоторых автобусов и троллейбусов.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
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