Делегация США прибыла в Киев на мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президентская делегация во главе с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм прибыла в Киев, чтобы представлять Соединенные Штаты в учредительном саммите "Крымской платформы" и мероприятиях ко Дню Независимости Украины, сообщили УНН в пресс-службе посольства США в Украине.

Цитата:

"Президентская делегация во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм прибыла в Киев, чтобы представлять Соединенные Штаты на 30-й годовщине Независимости Украины 23-24 августа", - сообщили в посольстве.

Детали

23 августа делегация примет участие в саммите "Крымской платформы", а министр Грэнхолм выступит от имени президента США Джо Байдена и Соединенных Штатов.

24 августа Дженнифер Грэнхолм и делегация США присоединятся к Президенту Владимиру Зеленскому и почетным гостям на военном параде к 30-й годовщине Независимости Украины на Майдане Независимости.

Министр Грэнхолм также встретится с министром энергетики Украины Германом Галущенко, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и сторонниками чистой энергетики, чтобы обсудить усилия относительно более безопасного и устойчивого энергетического будущего Украины.

Помощник заместителя Государственного секретаря США Джордж Кент 23 августа примет участие в дискуссии на тему "Непризнание незаконной аннексии Крыма как глобальный вызов: Как совместить прагматические интересы с этикой?"

Помощница заместителя Государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд выступит в дискуссии "Реинтеграция Крыма: через права человека и устойчивое развитие".

Дополнение

В Киеве 23 августа состоится саммит "Крымской платформы". Заявлено 45 участников - представителей различных стран и организаций.

24 августа в Киеве состоится военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины с участием авиации.