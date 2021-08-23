Хотя бы одну прививку от COVID-19 получили уже 5 миллионов украинцев

КИЕВ. 23 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 3,1 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 8,2 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 42 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"С начала прививочной кампании привито 5 071 660 человек, из них получили одну дозу - 5 071 658 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 136 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 208 034 прививки", - указали в Минздраве.

Детали

42 715 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 22 августа 2021 года. Одну дозу получили 14 590 человек, полностью иммунизированы - 28 125 человек.

В течение суток работали: 265 мобильных бригад, 996 пунктов прививки; 353 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).