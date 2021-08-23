Рыбчинский, Блохин, Ротару: вручили первые награды "Национальная легенда Украины"

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский вручил награду "Национальная легенда Украины" семи выдающимся украинцам. Церемония состоялась в Мариинском дворце. Об этом сообщили УНН в Офисе Президента.

Детали

В этом году награду "Национальная легенда Украины" вручали впервые. Ее получили певица, народная артистка Украины и Герой Украины София Евдокименко-Ротару; поэт-песенник, драматург, сценарист, народный артист и Герой Украины Юрий Рыбчинский; генеральный директор - художественный руководитель Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского, народный артист и Герой Украины Михаил Вантух; живописец, народный художник Украины Иван Марчук; артистка балета, балетмейстерка, народная артистка Украины Елена Потапова, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Украины Олег Блохин.

Награду, присужденную посмертно композитору, народному артисту и Герой Украины Мирославу Скорику, Президент вручил его жене Адриане Ярославовне.

Эта премия будет ежегодной, заявил Зеленский.

Дополнение

16 августа Президент Украины Владимир Зеленский утвердил награду "Национальная легенда Украины".

Награды удостаиваются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.