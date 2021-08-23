Вьетнам вводит войска для изоляции крупнейшего города страны
КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня на улицах вьетнамского города Хошимина разместили солдат, которые помогут обеспечить изоляцию населения. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.
Детали
В Хошимине, крупнейшем городе Вьетнама с населением более 8 млн человек, на фоне вспышки коронавируса усиливают ограничения. С сегодняшнего дня людям запрещено выходить из дома без крайней необходимости, поэтому в город ввели войска, которые будут следить за соблюдением этого карантинного правила. По словам очевидцев, солдаты проверяют разрешение людей на улицах, а также разносят еду.
Отметим, что жителям городских районов Фу Нхуан и Го Вап власти выдали пакеты с рисом, мясом, рыбой и овощами. В пятницу правительство объявило, что направит еще 130 000 тонн риса из государственных запасов в Хошимин и 23 другие города и провинции.
Ограничение на передвижение по городу вводили еще в начале прошлого месяца, но инфекция и дальше росла. По данным министерства здравоохранения, в городе Хошимин зарегистрировано 176 000 случаев заражения COVID-19 и 6670 смертей, что составляет половину всех случаев заболевания в стране Юго-Восточной Азии и 80% смертей. Вьетнам в последние недели направил в город и соседние провинции еще 14 600 врачей и медсестер для поддержки перегруженной системы здравоохранения.
По статистике ВОЗ, по состоянию на 20 августа во Вьетнаме зарегистрировано 312 611 больных коронавирусом, умерло — 7150 человек. Вакцинировано более 8 млн человек.
Напомним
В июле правительство США направило во Вьетнам 2 млн доз вакцины против COVID-19 от Moderna. Половину доз получил город Хошимин.