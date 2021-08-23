Украинские общины ко Дню флага подняли флаг Украины по всему миру

КИЕВ. 23 августа. УНН. По случаю Дня Государственного флага Украины в разных уголках мира представители украинских общин вместе с нашими дипломатами развернули 30-метровые украинские флаги. Видео обнародовало МИД Украины, передает УНН.

Так стартовала международная акция ко Дню Государственного флага и 30-й годовщине Независимости Украины.

Детали

В рамках этой инициативы в крупные города по всему миру и места расположения ключевых международных организаций были доставлены символические 30-метровые государственные флаги Украины, которые представители местных украинских общин вместе с украинскими дипломатами развернули в знак единения и празднования 30-й годовщины Независимости и Дня Государственного флага Украина.

В частности, сине-желтые флаги впечатляющих размеров развевались в столицах Европы и по всей Северной Америке, на самом юге Африки и в древнем городе Петра в Иордании, на побережье Залива и в мексиканской долине Теотиуакан, в древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане и известном комплексе небоскребов "Flame Towers" в Азербайджане. В Греции воздушный шар пронес Государственный флаг Украины над самым высоким высокогорным озером Пластира, а в Загребе наш флаг поднялся на самое высокое здание как свидетельство силы духа и несокрушимости нашего народа.

Добавим

День Государственного флага отмечается в Украине 23 августа. По случаю праздника флаги подняли и по городам Украины. В частности, в географическом центре Украины - селе Марьяновка Черкасской области.