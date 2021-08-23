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Европейские партнеры готовы работать, чтобы "Северный поток-2" не стал инструментом шантажа - Корниенко

Европейские партнеры готовы работать, чтобы "Северный поток-2" не стал инструментом шантажа - Корниенко

КИЕВ. 23 августа. УНН. Европейские партнеры вместе с Украиной готовы работать над тем, чтобы вопрос “Северного потока-2” не стал инструментом политического шантажа. Об этом во время брифинга журналистам заявил заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Детали

“Вопрос „Северного потока“ является очень важным как и для Украины так и для Европы. Вместе с тем мы поняли, что наши партнеры и не речь шла не только о Германии, но и о всех европейских партнеров, готовы работать над тем, чтобы этот проект не стал инструментом политического шантажа, даже влияния какого-то полувоенного”, — заявил Корниенко.

Он добавил, что по словам Ангелы Меркель, за использование “Северного Потока-2” как инструмента для войны, будут накладываться санкции всеми европейскими партнерами.

Дополнение

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не замечать угрозу от “Северного потока-2” — это не правильно. По его мнению, достройка проекта несет в себе большие угрозы, в первую очередь для Украины.

Меркель заявила, что Германия надеется, что транзит в Европу через территорию Украины будет продолжен после 2024 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Северный поток-2
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