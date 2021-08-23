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Талибы заявили, что окружили силы оппозиции в Панджшере

Талибы заявили, что окружили силы оппозиции в Панджшере

КИЕВ. 23 августа. УНН. Радикальное движение “Талибан” взяло в осаду силы сопротивления, находящиеся в афганской провинции Панджшер. Об этом в понедельник сообщил в Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид, пишет УНН.

Детали

“Силы (талибов) заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг (силы сопротивления) находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию пытаемся решить вопрос путем переговоров”, — написал он.

Муджахид также отметил, что расположенный у границ Панджшера тоннель Саланг через одноименный перевал и прилегающая автотрасса свободны. Талибы, по его словам, полностью очистили районы в провинции Баглан, которые ранее смогли занять силы сопротивления.

Между тем противники талибов в Панджшере через свои аккаунты в соцсетях продолжают заявлять о высоком боевом духе сопротивления и готовности бороться с радикалами. По имеющимся данным, у них есть до нескольких тысяч бойцов, в том числе некоторые регулярные части правительственных войск, а также тяжелое вооружение.

Контекст

22 августа талибы объявили об отправке сотен своих бойцов для захвата северной афганской провинции Панджшер. В субботу СМИ сообщали, что в Панджшере Ахмад Масуд, сын некогда влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) и лидер сопротивления, начал переговоры с представителями талибов о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий.

Боевики “Талибана” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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