Талибы заявили, что окружили силы оппозиции в Панджшере

КИЕВ. 23 августа. УНН. Радикальное движение “Талибан” взяло в осаду силы сопротивления, находящиеся в афганской провинции Панджшер. Об этом в понедельник сообщил в Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид, пишет УНН.

Детали

“Силы (талибов) заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг (силы сопротивления) находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию пытаемся решить вопрос путем переговоров”, — написал он.

Муджахид также отметил, что расположенный у границ Панджшера тоннель Саланг через одноименный перевал и прилегающая автотрасса свободны. Талибы, по его словам, полностью очистили районы в провинции Баглан, которые ранее смогли занять силы сопротивления.

Между тем противники талибов в Панджшере через свои аккаунты в соцсетях продолжают заявлять о высоком боевом духе сопротивления и готовности бороться с радикалами. По имеющимся данным, у них есть до нескольких тысяч бойцов, в том числе некоторые регулярные части правительственных войск, а также тяжелое вооружение.

دبغلان بنو، پل حصار او ده صلاح ولسوالۍ په بشپړه توګه له شریر دښمن څخه تصفیه شوې.

مجاهدین دتخار، بدخشان او اندراب له استقامتونو څخه دپنجشیر په دروازو کې ځای په ځای شوي.

دسالنګ لاره خلاصه ده اودښمن په پنجشیر کې ترمحاصره لاندې دی.

اسلامي امارت هڅه کوي، چې ستونزه دخبرو له لارې حل شي. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 23, 2021

Контекст

22 августа талибы объявили об отправке сотен своих бойцов для захвата северной афганской провинции Панджшер. В субботу СМИ сообщали, что в Панджшере Ахмад Масуд, сын некогда влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) и лидер сопротивления, начал переговоры с представителями талибов о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий.

Боевики “Талибана” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.