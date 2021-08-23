В Кривом Роге женщину во время плавания сбил катер: ей ампутировало руку

КИЕВ. 23 августа. УНН. В селе Марьяновка, что под Кривым Рогом в Днепропетровской области, на туристической базе женщина во время плавания столкнулась с катером, в результате чего ей ампутировало руку. Об этом журналисту УНН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

Цитата:

"Катер во время плавания врезался в женщину 1962 года рождения. Предварительный диагноз: ампутация правой руки", - отметили в полиции.

Детали

В полиции добавили, что пострадавшую доставили в городскую больницу №2 в Кривом Роге. Правоохранители выясняют детали инцидента.

Напомним

В июле во Львовской области в руках 6-летнего мальчика разорвалась петарда, в результате чего он потерял четыре пальца.