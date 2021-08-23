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Волейбол: сборная Украины обыграла чемпионов Европы и выиграла международный турнир

Волейбол: сборная Украины обыграла чемпионов Европы и выиграла международный турнир

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Мужская сборная Украины по волейболу выиграла товарищеский турнир Кубок Хортицы, который состоялся во Дворце спорта "Юность" в Запорожье, передает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Детали

В решающем матче за главный приз турнира встретились сборные Украины и действующие чемпионы Европы - Сербия. Поединок продолжался более 2 часов - в целом пять партий. В итоге на тай-брейке удача была на стороне хозяев площадки - 15:10. Первые партии завершились следующим образом - 25:17, 27:25, 22:26, 24:26.

Примечательно, что на старте турнира основная сборная Украины обыграла Болгарию в затяжных пяти сетах - 3:2.

Дополнение

С 1 по 19 сентября состоится чемпионат Европы по волейболу среди мужчин. Украина будет играть в группе "А" вместе с Польшей, Бельгией, Сербией, Грецией и Португалией.

Источник: УНН
Теги: Украина, волейбол
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