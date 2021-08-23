Наряды полиции, самолет и вертолеты: в МВД рассказали, как обеспечивают порядок на праздники

КИЕВ. 23 августа. УНН. На период проведения праздничных мероприятий правоохранители перешли на усиленный вариант обеспечения правопорядка. Сейчас только в Киеве порядок обеспечивают 10 тысяч правоохранителей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Детали

Сейчас только в Киеве более 10 тысяч правоохранителей обеспечивают общественный порядок и безопасность. Из них: 3,5 тысяч нацгвардийцев, 5,8 тысяч — полицейских, 1,4 тысячи работников ГСЧС.

Государственная пограничная служба усилила пограничный контроль в пунктах пропуска и КПВВ въезда-выезда, а также обеспечила готовность резервов к выполнению внезапно возникающих задач.

Всего на территории Украины на дежурстве находится около 8600 бойцов и 2800 единиц техники ГСЧС, в том числе почти 700 спасателей и 110 единиц техники на объектах проведения праздничных мероприятий. Организовано дежурство 9 воздушных судов, из них один самолет и два вертолета в аэропорту “Киев”. В готовности находится 28 пиротехнических расчетов.

Сеть ситуационных центров Национальной полиции с 21 августа переведена на усиленный режим работы. Территориальные подразделения Национальной полиции в праздничный период обеспечивают безопасность дорожного движения, охрану общественного порядка на массовых мероприятиях и безопасность их участников.

Дополнение

В Киеве 23 августа проходит саммит “Крымской платформы”. Принимают участие более 40 участников — представителей различных стран и организаций.

24 августа в Киеве состоится военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины с участием авиации.