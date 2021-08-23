Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
18900

Названо имя украинского военного, который вчера погиб на востоке Украины

Названо имя украинского военного, который вчера погиб на востоке Украины

КИЕВ. 23 августа. УНН. Вчера в результате вражеского обстрела на востоке Украины погиб лейтенант Юрий Михайлов. Об этом сообщили в 28-й ОМБр, информирует УНН.

Цитата

"Вчера при несении службы в 15.15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимые потери для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев. По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее. Командование и личный состав 28-й ОМБр выражают глубокое чувство скорби семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - написали на Facebook-странице 28-й ОМБр.

Напомним

За прошедшие сутки, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: УНН
Теги: Украина, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.