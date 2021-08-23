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Еще один эвакуационный борт возвращается из Афганистана в Украину: на борту более 100 человек

Еще один эвакуационный борт возвращается из Афганистана в Украину: на борту более 100 человек

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 23 августа. УНН. Очередной эвакуационный самолет из Афганистана уже направляется в Украину. Самолету удалось вывезти более 100 украинских граждан. Об этом на саммите "Крымской платформы" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один самолет вылетел из Кабула, и на его борту более 100 украинских граждан", - сказал министр.

Добавим

Президент Владимир Зеленский 16 августа заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Второй украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт "Борисполь". На борту находились 83 гражданина, 31 из которых - украинцы.

Ранее УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Афганистан, эвакуация, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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