Александр Ярославский: мы, "Металлист", от всей души посвящаем эту победу Харькову

КИЕВ. 23 августа. УНН. Переполненный стадион “Металлист” воскресным вечером стал свидетелем яркой и уверенной победы любимой команды города над киевской “Оболонью” (3:0). Как рассказал после матча президент футбольного клуба “Металлист” Александр Ярославский, эта игра стала подарком Харькову к его 367-летию, сообщили в пресс-службе клуба.

“Мы с Игорем Александровичем Тереховым пообещали харьковчанам, что вернем „Металлист“ — мы его вернули. Мы пообещали, что будем заниматься инфраструктурой — мы ею занимаемся. Это пятая подряд победа, но это же только начало, поэтому останавливаться на этом не надо, думать об этом не надо, но порадоваться мы можем, — делится эмоциями Александр Ярославский. — Завтра исполняется 367 лет нашему любимому городу. Мы, „Металлист“, от всей души посвящаем эту победу Харькову, пусть он процветает еще не одно столетие. А мы будем только радоваться и будем счастливы, что живем в этом городе — чудесном, прекрасном, с сумасшедшими парками, классными дорогами, со всем на свете! А еще — с прекраснейшим „Металлистом“, который мы вернули из небытия. Поэтому всех с праздником, с победой и всего самого наилучшего. „Только Харьков — только победа!“ — это наш девиз, девиз харьковчан”.

Впечатлениями от матча поделился и секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, который, в первую очередь, поблагодарил всех, кто имеет отношение к харьковскому футболу.

“Хотел бы поблагодарить действительно всех, кто имеет отношение к харьковскому футболу. Всех, кто имеет отношение к возрождению „Металлиста“ в городе Харькове — Александра Ярославского и всех футболистов, которые подарили сегодня Харькову, фактически в День города, такую знаменательную победу со счетом 3:0. Атмосфера на стадионе была крутая! Все радовались, все ожидали праздника, и вот праздник получился. Конечно, мы благодарны всем за это. В понедельник у нас День города, и я уверен, мы на таком же подъеме, драйве пройдем и этот праздник”, — сказал Игорь Терехов.

Как известно, “Металлист” победил во всех пяти играх Первой лиги национального чемпионата в стартовавшем сезоне 2021/2022. В воскресенье, 22 августа, в домашней встрече с “Оболонью” на переполненном стадионе “Металлист” желто-синие вновь не оставили шансов сопернику, забив три безответных мяча.