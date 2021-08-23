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В Грузии от коронавируса умер дважды вакцинированный человек

В Грузии от коронавируса умер дважды вакцинированный человек

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Грузии был зафиксирован случай смерти дважды вакцинированного человека. Об этом сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает УНН со ссылкой на Грузия Online.

Детали

Как сообщается, Екатерина Тикарадзе рассказала о том, что в Грузии от COVID-19 умер дважды вакцинированный человек. Однако министр отметила, что это не должно быть поводом для паники, поскольку такие случаи в мире единичны, и в большинстве случаев вакцина защищает человека от летального исхода.

Цитата

"Такой случай действительно зафиксирован, это очень печальный факт. Хотя подобные единичные случаи были зафиксированы в мире, как сегодня и в Грузии, это не должно быть поводом для паники, поскольку это всего 0,001%. Вакцина в целом защищает нас от смертельных случаев. У таких пациентов развились несовместимые для жизни повреждения, вызванные их хроническими заболеваниями, и в этом случае усилия врачей оказались безрезультатными", - заявила Тикарадзе.

Напомним

США подарили Грузии 500 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech, также прибыли 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Литвы.

Источник: УНН
Теги: Грузия, смерть, вакцина, Коронавирус
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