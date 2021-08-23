Э-паспорт в Украине приравняли к обычному: где его можно использовать

КИЕВ. 23 августа. УНН. Закон 1368-ІХ, который в Украине приравнивает э-паспорт к обычным бумажным, вступил в силу 23 августа, информирует УНН.

Речь идет о законе "О внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус ", который парламент принял 30 марта.

Детали

Закон закрепляет на законодательном уровне определения э-паспорта и э-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это, как ожидается, позволит использовать эти цифровые документы:

во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины;

во время медицинского обслуживания или банковских операций;

для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты;

при приобретении товаров в магазине;

для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Дополнение

Э-паспорты доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Так, на середину апреля около 5 млн граждан Украины уже пользовались электронными паспортами через мобильное приложение портала государственных услуг "Дія".

Как отмечал ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, наше государство стало первой в мире страной, принявшей соответствующую инициативу.