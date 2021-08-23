Шмыгаль: убытки от оккупации Крыма достигают 100 млрд долларов

КИЕВ. 23 августа. УНН. Потенциальные общие убытки Украины от временной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым оцениваются в более 100 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на учредительном саммите "Крымской платформы", передает корреспондент УНН.

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"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами - более 100 млрд долларов. Это - потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это - потерянная промышленность, а главное - это негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора", - сообщил премьер.

Детали

Шмыгаль отметил, что одна из приоритетных задач - заставить Российскую Федерацию по решению международных судов "начать платить за свои действия".

Добавим

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временная оккупация Россией Крымского полуострова продолжается уже 2741 день.

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Отметим, что на саммите "Крымской платформы" присутствовали представители 46 стран. Все они выразили поддержку территориальной целостности Украины, и осудили российскую оккупацию Крыма и отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.

Между тем, в Москве отреагировали на саммит "Крымской платформы". В частности, Кремль оценивает саммит как "недружественный в отношении России".