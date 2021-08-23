Польша собирается построить новый прочный забор на границе с Беларусью

КИЕВ. 23 августа. УНН. Польша собирается на границе с Беларусью построить новый прочный забор высотой 2,5 м. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter, ​передает УНН.

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“На границе с Беларусью будет построен новый прочный забор высотой 2,5 м. В помощь пограничной службе будет привлечено больше военнослужащих. Вскоре я представлю подробности дальнейшего участия Польских вооруженных сил”, — написал Блащак.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Польша укрепляет границу с Беларусью, чтобы защититься от наплыва мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана, которые пытаются попасть в ЕС из этой страны. Как сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, к усилению охраны границы привлекли более 900 польских военнослужащих.



Главы МВД стран ЕС согласовали новые меры

Из-за потока мигрантов из Беларуси в ЕС министры внутренних дел стран Евросоюза согласовали новые меры. Во время видеоконференции 18 августа они договорились об отправке в Литву, Латвию и Польшу дополнительных групп экспертов, а также технического оборудования, сообщил глава МВД Словении Алесь Хойс. Он также отметил, что Еврокомиссия должна предоставить больше средств на борьбу с нелегальной миграцией.

Группа из 12 белорусских пограничников, которая сопровождала более 30 нелегальных мигрантов, которые намеревались проникнуть на территорию Литвы, 17 августа нарушили госграницу Литвы. На месте инцидента находились литовские пограничники, которые помешали перехода границы нелегалами.

Позже Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за инцидента с пограничниками.