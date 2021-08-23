Крымская платформа за 3 минуты: Зеленский подвел итоги

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский за приблизительно три минуты выступления подвел итоги учредительного саммита "Крымской платформы". По его словам, вопрос Крыма - не закрыт, передает корреспондент УНН.

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"Мы провели саммит, на котором была создана мощная международная коалиция для освобождения украинского Крыма из-под оккупации РФ. Это доказательство, что в нелегкой борьбе за восстановление территориальной целостности нашей страны государство имеет прочную поддержку международного сообщества. Несмотря на все сложности и вызовы, Крымская платформа, я считаю, очень успешно стартовала. Ее конечной целью является деоккупация суверенной украинской территории - Крымского полуострова", - сказал Глава государства.

Детали

По словам Зеленского, новосозданная инициатива наконец вернула на международную повестку дня вопрос, который более 7 лет в такой практической плоскости не обсуждался.

"Результатом саммита стала принятая всеми участниками декларация Крымской платформы. Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, обязательства рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии, объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что теперь в каждой стране - участнице платформы будет определен ответственный чиновник для дальнейшего сотрудничества с новосозданным офисом Крымской платформы.

"Напоследок я думал о том, как описать этот саммит и принятую декларацию максимально коротко и максимально точно. Для этого достаточно четырех слов: вопрос Крыма не закрыт. Или даже трех: Крым - это Украина", - добавил Президент.

Дополнение

Крымская платформа - это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Инициатива объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Пять приоритетных направлений работы Крымской платформы составляют:

Консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма

Эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода

Защита прав человека и международного гуманитарного права

Обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации

Преодоление экологических и экономических последствий оккупации.

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