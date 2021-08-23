Аэропорт Кабула сообщил о прекращении обслуживания всех рейсов

КИЕВ. 23 августа. УНН. В аэропорту Кабула приостановили обслуживание всех рейсов в связи с большим количеством желающих покинуть страну. Об этом говорится в постановлении управления гражданской авиации страны, передает УНН.

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"Все рейсы в Международном аэропорту Хамид Карзай приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов. Меры предприняты с целью предотвращения скопления людей и беспорядка в воздушной гавани", - говорится в сообщении.

Детали

Там отметили, что авиационные власти Афганистана “активно работают над тем, чтобы внутренние и международные рейсы в аэропорт Кабула и из него возобновились как можно скорее".

Добавим

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время саммита “Крымской платформы” заявил, что очередной эвакуационный самолет из Афганистана уже направляется в Украину. Самолету удалось вывезти более 100 украинских граждан.

Второй украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт "Борисполь". На борту находились 83 гражданина, 31 из которых - украинцы.

Контекст

15 августа боевики “Талибана” без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Сразу несколько стран начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств.

Западные страны эвакуируют своих граждан, сотрудников, афганцев на фоне того, как талибы на своей первой пресс-конференции заявили, что хотят мирных отношений с другими странами и пообещали уважать права женщин, свободу СМИ и объявить амнистию чиновникам в Афганистане.

16 августа Президент Владимир Зеленский заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.