Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
36480

В Москве возле Кремля в небо запустили флаг Украины

В Москве возле Кремля в небо запустили флаг Украины

КИЕВ. 23 августа. УНН. В День Государственного флага Украины неизвестные запустили на воздушных шарах сине-желтое знамя в небо возле Кремля в Москве. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Между тем в Москве", - подписала Гришина видео на котором украинский флаг на воздушных шарах запускают в небо возле Кремля.

Отметим, что нардеп не рассказала подробностей мероприятия. Поэтому точно неизвестно, когда было снято это видео и кто организатор перфоменса.

Дополнение

День Государственного флага отмечают в Украине 23 августа. По случаю праздника флаги подняли и в городах Украины. В частности, в географическом центре Украины - селе Марьяновка Черкасской области.

По случаю Дня Государственного флага Украины в разных уголках мира представители украинских общин вместе с нашими дипломатами развернули 30-метровые украинские флаги.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, флаг
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.