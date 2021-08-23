В Москве возле Кремля в небо запустили флаг Украины

КИЕВ. 23 августа. УНН. В День Государственного флага Украины неизвестные запустили на воздушных шарах сине-желтое знамя в небо возле Кремля в Москве. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"Между тем в Москве", - подписала Гришина видео на котором украинский флаг на воздушных шарах запускают в небо возле Кремля.

Отметим, что нардеп не рассказала подробностей мероприятия. Поэтому точно неизвестно, когда было снято это видео и кто организатор перфоменса.

Дополнение

День Государственного флага отмечают в Украине 23 августа. По случаю праздника флаги подняли и в городах Украины. В частности, в географическом центре Украины - селе Марьяновка Черкасской области.



По случаю Дня Государственного флага Украины в разных уголках мира представители украинских общин вместе с нашими дипломатами развернули 30-метровые украинские флаги.