СМИ: Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья

КИЕВ. 23 августа. УНН. Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья. Об этом в понедельник сообщила газета Libero, передает УНН.

Детали

В ватиканских кругах все чаще звучат предположения о приближающемся конклаве, утверждает газета. Издание обращает внимание на то, что в декабре понтифику исполнится 85 лет — столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот отрекся от престола.

В июле 84-летний Франциск перенес операцию на кишечнике под общим наркозом. Как сообщал СМИ источник, от состояния Папы Римского будет зависеть его поездка в Венгрию и Словакию, запланированная на 12-15 сентября. Пока эта поездка подтверждена.

Дополнение

Франциск, несмотря на то, что еще в молодости ему была удалена часть легкого после сложной пневмонии, отличается достаточно крепким здоровьем. В последнее время он жалуется только на боли в ногах. В период Рождества и Нового года понтифик отменил ряд мероприятий из-за воспаления седалищного нерва. В конце февраля 2020 года в момент начала пандемии у него была сильная простуда.

19 августа 2014 года Франциск признался журналистам, что он, как и его предшественник, может отречься от престола по весомым причинам, например, из-за проблем со здоровьем. Глава Римско-католической церкви считает, что 94-летний Бенедикт XVI, ныне “Папа Римский на покое”, “открыл дорогу почетным папам” и будет “не последним в этом списке”.

В одном из редких интервью Бергольо отводил себе “лет пять”. Понтификат Франциска длится уже девятый год.