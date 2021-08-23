Впервые с 2010 года: украинка завоевала медаль юниорского ЧМ по прыжкам в длину

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинская легкоатлетка Мария Горелова принесла Украине медаль юниорского чемпионата мира по легкой атлетике, который завершился в Найроби. Всего у Украины - две медали на этом ЧМ, сообщает УНН со ссылкой на данные ФЛАУ.

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"Мария Горелова выигрывает бронзовую медаль по прыжкам в длину на юниорском чемпионате мира", - сообщили в ФЛАУ.

Детали

Украинка установила личный рекорд (6,50 м).

Личный рекорд Горелова установила во второй попытке, прыгнув на 6,50 метров, что оказалось на три сантиметра дальше, чем к ямайчанки Шантэ Форман. Еще в сантиметре позади - испанка Тесси Эбоселе. Минимальная разница в результатах была и между победительницей шведкой Майей Аскаг и серебряным призером Шайли Сингх из Индии - 6,60 и 6,59 метров соответственно.

Дополнение

По данным ФЛАУ, в последний раз украинки выигрывали медали юниорского чемпионата мира по прыжкам в длину в 2010 году. Тогда, в Монктоне, бронзовым призером стала Маргарита Ахкозова (Твердохлеб).

В медальной таблице Украина с одним серебром (Артур Фельфнер, метание копья) и одной бронзой заняла 25-е место, а в таблице по местам в финале наша команда 15-я (0-1-1-1-2-1-2- 0).