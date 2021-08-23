Талибы начали назначать должностных лиц - первым объявили главу Центрального банка Афганистана

КИЕВ. 23 августа. УНН. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение “Талибан” объявило о назначении Хаджи Мохаммада Идриса новым исполняющим обязанности главы Центробанка страны, пишет УНН.

Детали

“Хаджи Мохаммад Идрис назначен новым исполняющим обязанности главы Центрального банка Афганистана. В его основные задачи сейчас будет входить организация работы государственных финансовых и банковских институтов, а также решение проблем населения страны”, — написал в понедельник на своей странице в Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

Ранее Аджмал Ахмади, исполнявший обязанности главы Центробанка в правительстве бежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани, информировал, что талибы имеют доступ не более чем к 0,1% госрезервов, поскольку их значительная часть была заморожена Соединенными Штатами. По его мнению, в нынешней ситуации талибы должны взять контроль над потоками капитала, а также ограничить доступ к долларовым активам в стране, чтобы избежать роста инфляции и обнищания населения.

#تازه:

د دولتي اداراتو او بانکي مسائلو د تنظیم او د خلکو مشکلاتو ته د رسیدګۍ په هدف د اسلامي امارت مشرتابه لخوا محترم حاجي محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست لوی رئیس په توګه و ټاکل شو. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 23, 2021

Ранее

Накануне официальный представитель катарского политического офиса радикального движения “Талибан” Мохаммад Сохаил Шахин сообщил, что США и другие западные страны столкнутся с последствиями, если не выведут свои войска из Афганистана к 31 августа.