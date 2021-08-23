Никогда не сможет простить: почему герцогиня Корнуольская обиделась на Меган Маркл
КИЕВ. 23 августа. УНН. Герцогиня Корнуольская Камилла никогда не сможет простить Меган Маркл причиненный вред принцу Чарльзу. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в короливський семье, передает УНН.
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"Я не думаю, что герцогиня когда-нибудь простит Меган за то, что она сделала с принцем Уэльским", - сообщает источник.
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Как сообщается, сначала герцогиня Корнуольская поддерживала принца Гарри и его жену Меган Маркл. Но с тех пор, как пара покинула королевскую семью, его отношение к Маркл изменилось. Считается, что причиной обиды являются заявления, которые принц Гарри и Меган Маркл делали после переезда из Великобритании. Принц Гарри говорил о том, что между ним и отцом принцем Чарльзом много обид, указывал, что тот не отвечал на звонки и отрезал его от финансов. А жена принца Гарри, Меган Маркл, в интервью Опре Уинфри заявила, что чувствовала себя изолированной и несчастной в королевской семье.
Добавим
Сообщается, что принц Чарльз тяжело переживал раскол в семье и все это время его поддерживала жена Камилла.
Напомним
Королева Елизавета II дала задание старшим помощникам дворца подготовить юридический отпор на фоне многочисленных обвинений со стороны принца Гарри и його жены Меган Маркл.