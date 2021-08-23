МВФ начинает распределение 650 млрд долл. на поддержку экономики. Украине полагается 2,7 миллиарда

КИЕВ. 23 августа. УНН. Международный валютный фонд (МВФ) начинает распределение между странами специальных прав заимствования (СПЗ) в 650 млрд долл., в рамках которого Украина получает 2,7 миллиарда в долларовом эквиваленте. Об этом объявила сегодня директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает УНН.

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"Крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования (СПЗ) - около 650 млрд долларов США - вступает в силу сегодня", - заявила Георгиева.

Детали

По словам главы МВФ, выделение таких ассигнований - это серьезное стимулирование, которое при разумном использовании станет уникальной возможностью бороться с беспрецедентным кризисом.

"Распределение СПЗ обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы, пополнив валютные резервы стран и уменьшив их зависимость от более дорогих внутренних или внешних заимствований. Страны могут использовать пространство, предоставляемое распределением СПЗ, для поддержки своей экономики и усиления борьбы с кризисом", - добавила она.

Дополнение

СПЗ распределяются между странами пропорционально их квотам в МВФ. Так, Украине выделено 2,7 млрд долларов с этого беспрецедентного пакета - получить их страна должна уже к концу лета. 23 августа новые СПЗ должны перевести странам-членам МВФ. Сообщалось, что транш возвращать не нужно, ведь это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире.