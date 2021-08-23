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МВФ начинает распределение 650 млрд долл. на поддержку экономики. Украине полагается 2,7 миллиарда

МВФ начинает распределение 650 млрд долл. на поддержку экономики. Украине полагается 2,7 миллиарда

КИЕВ. 23 августа. УНН. Международный валютный фонд (МВФ) начинает распределение между странами специальных прав заимствования (СПЗ) в 650 млрд долл., в рамках которого Украина получает 2,7 миллиарда в долларовом эквиваленте. Об этом объявила сегодня директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает УНН.

Цитата:

"Крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования (СПЗ) - около 650 млрд долларов США - вступает в силу сегодня", - заявила Георгиева.

Детали

По словам главы МВФ, выделение таких ассигнований - это серьезное стимулирование, которое при разумном использовании станет уникальной возможностью бороться с беспрецедентным кризисом.

"Распределение СПЗ обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы, пополнив валютные резервы стран и уменьшив их зависимость от более дорогих внутренних или внешних заимствований. Страны могут использовать пространство, предоставляемое распределением СПЗ, для поддержки своей экономики и усиления борьбы с кризисом", - добавила она.

Дополнение

СПЗ распределяются между странами пропорционально их квотам в МВФ. Так, Украине выделено 2,7 млрд долларов с этого беспрецедентного пакета - получить их страна должна уже к концу лета. 23 августа новые СПЗ должны перевести странам-членам МВФ. Сообщалось, что транш возвращать не нужно, ведь это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
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