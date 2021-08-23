В Афганистане остается около 50 украинцев - Кулеба

КИЕВ. 23 августа. УНН. Известно об около пяти десятков украинский, до сих пор находятся в Афганистане. Об этом сказал министр иностранных дел Украины на полях саммита "Крымской платформы", отвечая на вопрос корреспондента УНН.

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"Цифра наших граждан в Афганистане плавает по двум причинам", - отметил Кулеба.

Так, пояснил министр, в первом случае, некоторые граждане звонят в посольство с просьбой об эвакуации. Их включают в список, но украинцам удается попасть на иностранный борт и вылететь, не дождавшись украинского самолета.

С другой стороны, некоторые лица, которые ранее не обращались в посольство, теперь обращаются - список растет.

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"Сейчас у нас осталось около 50 граждан в Афганистане, о которых нам известно. Но я не исключаю, что эта цифра будет или уменьшаться или увеличиваться по той причине, которую я назвал. Мы никого не бросаем на произвол. Будем работать над дальнейшей эвакуацией с партнерами, чтобы кто-то подхватывал наших граждан так как мы подхватываем, или будем организовывать собственные борта", - добавил он.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 августа заявил, что очередной эвакуационный самолет из Афганистана уже направляется в Украину. Самолету удалось вывезти более 100 граждан.

Позже Президент Владимир Зеленский уточнил, что третий украинский эвакуационный самолет, который уже направляется в Украину, вывозит из Афганистана 79 граждан Украины и членов их семей.