Актера фильма Marvel избили в Ирландии

КИЕВ. 23 августа. УНН. Звезда будущего фильма Marvel "Вечные" Барри Кеоган был обнаружен с серьезными травмами лица у городского отеля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Independent.ie.

Детали

Как сообщается, инцидент произошел в Голуэе 15 августа. На машине скорой помощи он был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь после нанесенных травм, в том числе порезов на лице. Затем актера отпустили. Сейчас злоумышленников не удалось найти.

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"Было известно, что он останавливался в отеле G Hotel, который является одним из самых шикарных отелей города. Но никто ничего не слышал ни о нападении или чем-то подобном и, очевидно, это было очень тихо", - говорится в сообщении.

Напомним

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