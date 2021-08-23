Офицер армии Армении заблудился и оказался на территории Азербайджана

КИЕВ. 23 августа. УНН. Старший лейтенант ВС Армении вечером 22 августа заблудился и из-за плохой видимости оказался на стороне Азербайджана. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Минобороны Армении, пишет УНН.

Детали

“22 августа около 21:00 (20:00 по киевскому времени) старший лейтенант войсковой части N Минобороны Армении без разрешения вышестоящего командования покинул место постоянной дислокации, после чего с ним была потеряна связь. По предварительной информации, он заблудился в условиях плохой видимости и оказался на азербайджанской стороне”, — отмечается в сообщении.

Как говорится в заявлении военного ведомства Армении, “были начаты поисково-спасательные операции, при посредничестве российской стороны предпринимаются шаги по подтверждению присутствия военнослужащего на азербайджанской стороне”.

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Аналогичный случай произошел 14 июля, когда в условиях тумана пропала связь с двумя армянскими военными во время выполнения ими служебных обязанностей. Местонахождение армянских военных до сих пор неизвестно.

Обстановка на границе начала ухудшаться с 12 мая 2021 года. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях корректировки границы пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.