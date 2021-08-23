В МВД заявили, что Украина планирует покупать пожарные авто во Франции

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина продолжает сотрудничество с Францией и планирует заключить контракты на приобретение пожарных автомобилей с лестницами Echelles Riffaud. Об этом министр внутренних дел Денис Монастирский заявил сегодня, 23 августа, во время встречи с министром-делегатом по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре по вопросам Европы и иностранных дел Франции Франком Ристером, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

"Сегодняшняя встреча - это продолжение сотрудничества между Украиной и Францией. Украинско-французская Комиссия является одной из самых активных среди большинства украинских комиссий, которые работают в правительстве. Количество проектов, которые мы реализуем для различных министерств поражает моих коллег. Для нас важной составляющей наших коммерческих проектов остается частичная локализация производства в Украине", - заявил Монастырский.

Глава правоохранительного ведомства отметил, что МВД готово консолидировать свои усилия, чтобы закончить уже действующие проекты - поставка вертолетов Airbus Helicopters, патрульных катеров OCEA, а также начать новые - поставки пожарных автомобилей с лестницами Echelles Riffaud, обновление парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця", а также модернизацию систем снабжения и улучшения качества питьевой воды в Луганской области и городе Киев.

"Переговоры по этим проектам уже завершены - впереди заключения контрактов", - сказал он.

Добавим

Денис Монастырский подчеркнул, что в рамках Смешанной Украинско-французской межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству планируется реализовать еще ряд инициатив - модернизация систем снабжения и улучшения качества питьевой воды в Харькове, а также проект по созданию национального авиаперевозчика Украины.

В свою очередь, министр-делегат по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре по вопросам Европы и иностранных дел Франции Франк Ристер подчеркнул, что тесные двусторонние отношения между Украиной и Францией - это результат работы двух правительств.

"Подписанные соглашения между нашими странами - это лучшее подтверждение того, как можно реализовать двустороннее сотрудничество. Залогом нашего сотрудничества является не только доверие между нашими странами, но и высокое качество того товара, который мы совместно производим или поставляем в вашу страну. Должен отметить, что частичная локализация производства в Украине - это хорошее решение для двух стран. Французские производители прислушиваются к замечаниям и советам украинских коллег", - сказал он.

Напомним, в октябре 2021 года состоится спуск на воду первого патрульного катера для Госпогранслужбы производства компании "ОСЕА".