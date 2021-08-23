Украина и ЕС хотят создать русскоязычный проевропейский канал

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина и Европейский Союз хотят создать международный проевропейский канал, который будет вещать на русском языке для русскоязычного населения. Об этом во время дискуссии на тему "Реинтеграция Крыма: через права человека и устойчивое развитие" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий премьер-министра Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

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"Общим вызовом многих европейских стран является влияние пропаганды из Москвы на русскоязычные украинские общины. Мы считаем целесообразным создать проевропейский международный русскоязычный канал, который бы работал ради общей цели и доносил сбалансированную информацию. Украина может внести свой вклад, у нас есть и опыт, и нет языкового барьера", - заявил Резников.

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Он также добавил, что в 2021 году Украина предоставила государственную поддержку трем телеканалам, которые вещают сегодня в Крыму. Два из них получили поддержку впервые.

В то же время, Резников отметил, что российская пропаганда начала влиять на Херсонскую область. Поэтому Украина начала новый проект, цель которого "обеспечить в каждом доме, который находится в зоне риска, и на административной границе с Автономной Республикой Крым, доступ к широкополосному интернету и украинскому телевидению на юге и востоке Украины".

"Министерство цифровой трансформации прокладывает уже магистральные линии, а дальше остается уже так называемая последняя миля кабеля в каждый дом, к каждому хозяйству. И это наша задача на следующий год", - добавил Резников.

Добавим

Во время учредительного саммита "Крымской платформы" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потенциальные общие убытки Украины от временной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым оцениваются в более 100 млрд долларов.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временная оккупация Россией Крымского полуострова продолжается уже 2741 день.