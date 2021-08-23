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В Украине упростят процедуру получения первого паспорта для 14-летних детей с временно оккупированных территорий

В Украине упростят процедуру получения первого паспорта для 14-летних детей с временно оккупированных территорий

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине работают над упрощением процедуры получения первого украинского паспорта для детей с временно оккупированных территорий, которым исполняется 14 лет. Об этом во время дискуссии на тему "Реинтеграция Крыму: через права человека и устойчивое развитие" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий премьер-министра Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

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"Мы привлекаем детей с оккупированных территорий в высшие учебные заведения, упрощаем доступ к государственным услугам и сервисам также. В частности, мы работаем над упрощением процедуры получения первого украинского паспорта для детей с временно оккупированных территорий, которым исполняется 14 лет", - заявил Резников.

Детали

Вице-премьер подчеркнул, что Украина планирует активизировать сотрудничество с организациями украинцев, которые вынуждены были уехать из оккупированного полуострова, и призвали партнеров обратить особое внимание на это направление, поддержать его на международном уровне.

Добавим

В начале августа первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров заявила, что указ президента Владимира Путина о запрете владеть землей иностранцам на территории оккупированного Крыма является элементом принудительной паспортизации.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ранее в этом году призвал граждан, имеющих имущество во временно оккупированном Крыму обращаться в Европейский суд по правам человека в случае попытки его изьятия.

Источник: УНН
Теги: Украина, паспорт
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