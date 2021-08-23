На Закарпатье во время земляных работ засыпало трех человек: погибла женщина

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Закарпатской области во время проведения земляных работ засыпало трех человек. Чрезвычайники спасли двух человек, еще одна женщина погибла, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сообщение о происшествии поступило спасателям 23 августа в 17:53. Выяснилось, что во время проведения земляных работ по укреплению фундамента жилого дома на территории частного домовладения в городе Перечин на улице Бабича произошел оползень. В результате этого засыпало трех человек.

Прибывшие на место вместе с местным населением, освободили мужчину и женщину и передали в руки врачей. Еще одна женщина погибла.

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