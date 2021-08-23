В "Борисполе" сел самолет с эвакуированными украинцами из Кабула

КИЕВ. 23 августа. УНН. В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула, передает корреспондент УНН.

Детали

Самолет Kam Air из Кабула с эвакуированными украинцами на борту сел в "Борисполе" около 21.09.

Сейчас точное количество граждан, находящихся на борту, уточняется. Добавим, что это уже третий самолет, который вывозит украинцев с Афганистана.

Ранее

Президент Владимир Зеленский сообщил, что третий украинский эвакуационный самолет, который уже направляется в Украину, вывозит из Афганистана 79 граждан Украины и членов их семей.

16 августа Зеленский заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Второй украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт "Борисполь". На борту находились 83 гражданина, 31 из которых - украинцы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 августа заявил, что очередной эвакуационный самолет из Афганистана уже направляется в Украину. Самолету удалось вывезти более 100 граждан.

Ранее УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан.