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Разумков подписал постановление о международной поддержке Крымской платформы

Разумков подписал постановление о международной поддержке Крымской платформы

КИЕВ. 23 августа. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление об Обращении Верховной Рады к международным партнерам Украины по усилению сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Цитата

“Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Постановление Парламента № 5775 об Обращении Верховной Рады к международным партнерам Украины по усилению нашего сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что этим документом, среди прочего, Верховная Рада Украины обратилась с призывом к Генеральной ассамблеи ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европейского Парламента принять резолюции в поддержку Крымской платформы, а также призвала государства-члены присоединиться к работе Крымской платформы во всех измерениях.

Что было раньше

Верховная Рада на внеочередной сессии приняла постановление об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы.

Дополнение

По итогам учредительного саммита “Крымской платформы”, все делегаты присоединились к общей Декларации.

Напомним, Декларация поддержана всеми участниками “Крымской платформы” и открыта для присоединения других государств и международных организаций.

По последним данным Министерства иностранных дел, 46 стран и международных организаций принимают участие в саммите.

Среди них:
• три четверти стран Европейского континента;
• все 27 стран ЕС
• все 30 стран НАТО
• Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва)
• Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова)
• все соседи Украины (кроме Беларуси и РФ).

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
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