В Москве на акции в поддержку афганских женщин задержали несколько участников

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Москве возле посольства Афганистана полицейские задержали шестерых участников акции в поддержку афганских женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание ОВД-Инфо.

Цитата

“У посольства Афганистана в Москве задержали участников одиночных пикетов. Они вышли поддержать афганских женщин”, — говориться в сообщении.

По данным “ОВД-Инфо”, задержали шестерых участников одиночных пикетов.

Сообщается, что задержанных доставили в ОВД “Пресненский”. К ним выехали адвокаты.

Дополнение

Ирландия получает данные о фактах насилия над женщинами в Афганистане, такие проблемы имеют отражение на вопросах легитимности любой власти.



Справка

После победы международной коалиции над силами талибов в 2001 году ситуация с правами женщин в Афганистане улучшалась крайне медленно: даже через 11 лет, в марте 2012 года, тогдашний президент страны Хамид Карзай, несмотря на протесты женских правозащитных организаций, поддержал “кодекс поведения”, который по-прежнему запрещал женщинам выходить из дома без сопровождения кого-то из родственников, а также, например, вступать в диалог с незнакомцами на рынках или на работе. Впрочем, положение женщин было очень разным в зависимости от региона и места проживания в нем: в больших городах дело всегда обстояло лучше, чем в провинции, как и в традиционно прогрессивных регионах по сравнению с традиционно консервативными.

Ранее

Талибы позволили женщинам вернуться на афганское телевидение и заявили, что дискриминации женщин не будет.

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Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.