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Избрание меры пресечения Януковичу суд перенес на 16 сентября

Избрание меры пресечения Януковичу суд перенес на 16 сентября

Виктор Янукович

КИЕВ. 23 августа. УНН. Печерский суд отложил дальнейшее рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщает в Facebook ОО “Адвокатская совещательная группа”, пишет УНН.

Детали

После трех сорванных заседаний (9, 12 и 17 августа в заседание не явились защитники Януковича) в дело вступила новая (в этом производстве) адвокат - Андриана Фозекош. Заседание с перерывами продолжалось 6:00.

Заседание началось с очередного ходатайства защитника о вызове Януковича в порядке международно-правовой помощи. Прокурор Алексей Донской отметил, что данное ходатайство является явным злоупотреблением процессуальными правами стороной защиты. Такое ходатайство уже заявлялось адвокатами того же объединения и Суд его рассматривал. Отказ в его удовлетворении ранее использовалась адвокатами как основание для отвода судьи.

Прокурор настаивал, что согласно положению о порядке ведения ЕРДР, не все процессуальные решения вносятся в Едрей, а исключительно те, которые должны быть внесены согласно УПК и указанного положения. Он отметил, что законом предусмотрено внесение в Едрей именно постановлений об объявлении в розыск, а не постановления об объявлении в международный розыск. Суд данные обстоятельства оставил без внимания и частично удовлетворил ходатайство адвоката и обязал компетентных уполномоченных должностных лиц ОГП провести проверку информации о внесении сведений пребывания подозреваемого Януковича в международном розыске в ЕРДР.

После чего отложил дальнейшее рассмотрение почти на месяц до 16 сентября 2021 в 16:30.

Дополнение

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей експрезиденту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Источник: УНН
Теги: Виктор Янукович, аресты
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