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Зеленский с главой Евросовета обсудил подготовку к 23-го саммита Украина - ЕС

Зеленский с главой Евросовета обсудил подготовку к 23-го саммита Украина - ЕС

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который находится с визитом в нашей стране для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы. Об этом информируют в ОП.

Детали

Стороны договорились координировать усилия вместе с другими международными партнерами в рамках дальнейшей работы Крымской платформы, конечной целью которой является деоккупация полуострова.

Лидеры Украины и ЕС обсудили ход подготовки к 23-го саммита Украина — ЕС, который состоится 12 октября этого года в Киеве. Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях украинской стороны относительно ключевых результатов этой встречи на высшем уровне, а также об основных элементах проекта Совместного заявления саммита.

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Цитата

“Надеюсь, мы наконец сможем подписать долгожданную Соглашение об Общем авиационном пространстве и начать ее применения. Ожидаем также на миссию экспертов ЕС в рамках второй фазы оценки украинских учреждений по стандартизации и метрологии для продвижения в направлении заключения соглашения о так называемом промышленный безвизовых”, — отметил Владимир Зеленский.

Напомним

По итогам учредительного саммита “Крымской платформы”, все делегаты присоединились к общей Декларации. Ее теперь будут обрабатывать по пунктам.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, саммит, Владимир Зеленский
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