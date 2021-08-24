Арбитр, который спас жизнь Эриксону получил назначение на матч "Шахтер" - "Монако"

КИЕВ. 24 августа. УНН. Определилась судейская бригада, которая будет обслуживать поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между “Шахтером” и “Монако”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Ответный матч между командами рассудит бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором.

Помогать Тейлору на линиях будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Роль четвертого судьи будет выполнять Дэвид Кут. За систему VAR будут отвечать Стюарт Эттвелл и его помощник - Пол Тирни.

Стоит отметить, что с помощью быстрой реакции судьи Энтони Тейлора и капитана сборной Дании Симон Кьяер, состоялся спасение жизни полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена на недавнем чемпионате Европы.

Дополнение

Матч между "Шахтером" и "Монако" пройдет в Харькове 25 августа.