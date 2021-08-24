Петраков вызвал двух дополнительных вратарей в состав сборной Украины

КИЕВ. 23 августа. УНН. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков совершил дополнительный вызов двух футболистов в лагерь сборной Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

В связи с повреждениями голкиперов Георгия Бущана и Анатолия Трубина, ранее вызванных на сентябрьский сбор национальной команды Украины, и.о. главного тренера “сине-желтых” Александр Петраков довикликав двух вратарей — Андрея Пятова из донецкого “Шахтера” и Дмитрия Резника с полтавской “Ворсклы”.

37-летний Пятов защищал цвета национальной команды в 97-ми матчах, в 19 из которых выводил сборную на игру, как капитан. 22-летний Резник неоднократно принимал участие в собрании главной команды, однако пока не выходил в ее составе на поле.

Дополнение

Сбор национальной команды Украины начнется 29 августа в Киеве.