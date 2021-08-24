Волейбол: женская сборная Украины одержала вторую победу на чемпионате Европы
КИЕВ. 24 августа. УНН. Женская сборная Украины по волейболу провела поединок четвертого тура группового этапа чемпионата Европы, передает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.
Детали
Женская сборная Украины по волейболу в стартовом матче 4-го тура группы D чемпионата Европы-2021 обыграла соперниц из Швеции - 3: 0 (25:23, 25:17, 25:20).
Примечательно, что в рамках квалификации к европейскому первенству Украинский дважды уступили шведкам. Причиной нынешней победы стоит отметить возвращение в состав "желто-синих" универсального бомбардира Олесю Рихлюк.
Статистика команд:
Украина: Герасимова (7), Великоконь (3), Кодола (11), Мелюшкина (10), Рихлюк (26), анисовая (6) Немцева (л), Дудник.
Швеция: В.Андерссон (2), А.Хаак (11), Топич (3), И.Хаак (29), Лазич (9), Л.Андерссон (2) Сьоберг (л), Хелльвиг, Нильссон.
Дополнение
В сборной Украины стало 6 очков и третья строчка из 6-ти команд.