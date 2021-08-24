КИЕВ. 24 августа. УНН. Израильские военные самолеты разбомбили объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на огневые воздушные шары, запущенные с палестинского анклава, которые вызвали пожары на юге Израиля. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Есть немедленных сообщений о жертвах авиаударов, которые были направлены, как считают военные, на производство оружия и площадка для запуска ракет, принадлежит ХАМАСа, исламистской группе, которая правит Газой.

Палестинцы говорят, что воздушные шары имеют целью давление на Израиль, чтобы ослабить ограничения по Газе и позволить попасть на территорию. Запущенные в понедельник воздушные шары вызвали пожары на полях Израиля вдоль границы с Газой.

Дополнительно

Более 250 палестинцев и 13 в Израиле погибли в майском конфликте, во время которого боевики из Газы выпустили ракеты в направлении городов Израиля, а Израиль нанес авиаудары по прибрежному анклава. Исмаил Хания переизбран на второй срок председателем группировки ХАМАС

Напомним

Израильская авиация нанесла удары по местам Газы после стрельбы через границу Газы с Израилем накануне.

В начале мая конфликт между группировками в секторе Газа и Израилем обострился после того, как израильские власти по решению суда начала выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме.

Из-за этого в городе начались протесты, переросшие в столкновения палестинского населения и израильской полиции. Позже из сектора Газа начались ракетные обстрелы по территории Израиля и ответные удары.

Затем интенсивные обстрелы стихли и стали единичными. Так, еще одна атака со стороны Израиля произошла 2 июля.