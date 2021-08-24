"Ингулец" одолел "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ
КИЕВ. 24 августа. УНН. В последнем матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги ФК “Ингулец” добыл выездную победу над “Львовом”, передает корреспондент УНН.
Детали
Уже на 14 минуте противостояния хозяева огорчили “Ингулец”. Грисьо завоевал грудью мяч в чужой штрафной и в падении нанес точный удар низом под дальнюю штангу. Однако ударная двухминутка в исполнении гостей на старте второй половины полностью перевернула ход событий.
Сначала Александр Козак воспользовался навесом с левого фланга от Опанасенко и головой направил мяч в сетку ворот. А дальше Артем Ситало перебросил игровой снаряд за шиворот вратарю, принеся команде из пгт Петрово.
Дополнение
“Ингулец” завоевал первую победу в сезоне и с 4 очками поднялся на 13 строчку. “Львов” идет 15-м с только двумя набранными пунктами.