Президент Туниса продолжил приостановление работы парламента

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Туниса Кайс Саид продолжил приостановлении работы парламента до дальнейшего уведомления после того, как в прошлом месяце освободили своего премьер-министра и взяли на себя исполнительную власть, что оппоненты назвали государственным переворотом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Саид также продолжил приостановлении неприкосновенности депутатов парламента. Саид заявил, что его вмешательство было необходимо, чтобы спасти страну от распада. Похоже, он имеет широкую поддержку населения в Тунисе, где годы неправомерного управления, коррупции и политического паралича усилились из-за смертельного всплеск случаев заболевания COVID-19.

Но шаги президента вызвали беспокойство среди некоторых тунисцев о будущем демократической системы, которую страна приняла после революции 2011 года, которая вызвала начало арабской весны.

С тех пор власти поместили под домашний арест нескольких чиновников, в том числе бывших министров, и запретила политикам и бизнесменам путешествовать.

Контекст

Кризис в Тунисе, единственной стране, что успешно прошла стихию “Арабской весны” и создала важные региональные демократические институты — набирает оборот, президент Туниса Каис Саид 25 июля отправил в отставку премьер-министра и объявил о роспуске парламента.

Президент Туниса Каис Саид заявил, что преобразования в стране и восстановление ее экономики пройдут без кровопролития и на основе воли народа, а не интересов политических объединений.

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