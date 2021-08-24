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Украинский защитник попал в топ-20 самых перспективных молодых футболистов мира

Украинский защитник попал в топ-20 самых перспективных молодых футболистов мира

КИЕВ. 24 августа. УНН. Международный центр спортивных исследований из Швейцарии "CIES" опубликовал рейтинг самых перспективных футболистов мира среди не достигших 20-летнего возраста, сообщает УНН.

Детали

К числу лучших пробился и наш Илья мешкотно, который защищает цвета киевского "Динамо". Его авторы генерации поставили на 19 ступень.

Возглавляют список Педри ( "Барселона"), Мейсон Гринвуд ( "Манчестер Юнайтед"), Нуну Мендеш ( "Спортинг"), Райан Гравенберх ( "Аякс") и Матеус Мартинелли ( "Флуминенсе").

Дополнение

Мешкотно успел провести 13 поединков за взрослую сборную Украины. Также уже сыграл 41 матч за "Динамо".

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина
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