Британское правительство обсудит уголовную ответственность за въезд в Афганистан: будут наказывать на 10 лет

КИЕВ. 24 августа. УНН. Правительство Великобритании обсудит предложения по привлечению Афганистана в черный список, что позволит его власти сажать людей на срок до 10 лет, если будет доказано, что они посетили запрещенную территорию. Об этом сообщает газета The Telegraph, передает УНН.

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“Мы рассматриваем все возможные варианты на этом этапе о том, как мы будем действовать в будущем. Это один из вариантов ”, - цитирует газета источник. Предложения будут обсуждены позже на этой неделе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что созвал на вторник, 24 августа, встреча лидеров G7 для обсуждения кризиса в Афганистане и призвал международное сообщество найти способы предотвратить его эскалации. Великобритания планирует подтолкнуть мировых лидеров рассмотреть новые санкции против “Талибана”.