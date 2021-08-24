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Шесть теннисистов представят Украину в квалификации к "US Open"

Шесть теннисистов представят Украину в квалификации к "US Open"

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинские теннисисты получили противников по квалификационным сетках Открытого чемпионата США по теннису — “US Open”, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

В мужской сетке первая ракетка Украины Илья Марченко (154 в АТР) стартует матчем против Тобиаса Камке (247) из Германии, а Сергей Стаховский в первой игре встретится с Зейном Ханом из США (455).

Также четыре украинские теннисистки поборются в отборе в женской сетке. Леся Цуренко сыграет с Еллан Перес (219) из Австралии, Козлова - с Кристиной Букша (161) с Испании, Завацкий встретится с Уршуля Радваньска (215) из Польши, а соперницей Снегири станет грузинка Мириам Болквадзе.

Отметим, что в основной сетке среди украинок выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Дополнение

Квалификация Открытого чемпионата США пройдет с 24 по 27 августа. Основная сетка турнира стартует 30 августа.

Источник: УНН
Теги: теннис
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