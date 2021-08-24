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Полиция Капитолия оправдала полицейского, который убил протестующую во время штурма

Полиция Капитолия оправдала полицейского, который убил протестующую во время штурма

КИЕВ. 24 августа. УНН. Полицейского из Капитолия, который застрелил одну из протестующих во время штурма здания 6 января в США, оправдало внутреннее расследование. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Детали

Внутреннее расследование полиции Капитолия США оправдало одного из ее офицеров в убийстве женщины в Капитолии США 6 января, когда она и сотни сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа пытались помешать законодателям засвидетельствовать, что демократ Джо Байден победил Трампа на выборах в ноябре прошлого года.

В апреле прошлого года федеральные власти заявили, что не будет возбуждать уголовные дела против офицера за убийство 35-летней ветерана ВВС Эшли Бэббит.

Полицейское ведомство, ответственное за безопасность на Капитолии, заявило, что оно также в ходе внутреннего административного расследования освободило офицера от правонарушений.

Контекст

6 января протестующие ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих и результаты выборов были официально закреплены.

Сообщается, что в результате столкновений пострадали 50 полицейских, а также четыре человека погибли.

Источник: УНН
Теги: США, убийство, полиция, штурм
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