Полиция Капитолия оправдала полицейского, который убил протестующую во время штурма

КИЕВ. 24 августа. УНН. Полицейского из Капитолия, который застрелил одну из протестующих во время штурма здания 6 января в США, оправдало внутреннее расследование. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Детали

Внутреннее расследование полиции Капитолия США оправдало одного из ее офицеров в убийстве женщины в Капитолии США 6 января, когда она и сотни сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа пытались помешать законодателям засвидетельствовать, что демократ Джо Байден победил Трампа на выборах в ноябре прошлого года.

В апреле прошлого года федеральные власти заявили, что не будет возбуждать уголовные дела против офицера за убийство 35-летней ветерана ВВС Эшли Бэббит.

Полицейское ведомство, ответственное за безопасность на Капитолии, заявило, что оно также в ходе внутреннего административного расследования освободило офицера от правонарушений.

Контекст

6 января протестующие ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих и результаты выборов были официально закреплены.

Сообщается, что в результате столкновений пострадали 50 полицейских, а также четыре человека погибли.