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Бывший вице-президент Афганистана заявил, что талибы похищают детей и пенсионеров

Бывший вице-президент Афганистана заявил, что талибы похищают детей и пенсионеров

КИЕВ. 24 августа. УНН. Амрулла Салех, занимавший пост вице-президента Афганистана к захвату там власти, заявил, что гуманитарная ситуация в стране ужасная. Об этом он написал в Twitter, пишет УНН.

Детали

Салех рассказывает, что талибы блокируют поставки продуктов питания и топлива в долину Андараб и заявляет, что “гуманитарная ситуация ужасная”.

Цитата

“Тысячи женщин и детей бежали в горы. Из последних двух дней талибы похищают детей и стариков и используют их как щитов для передвижения или обыска домов ”, - написал политик.

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Напомним

По мере того, как талибы захватывают в Афганистане ключевые города страны, террористическая группа теперь заставляет женщин выходить замуж за своих террористов.

Талибы позволили женщинам вернуться на афганское телевидение.

Агентства ООН предупредили о гуманитарной катастрофе в Афганистане, заставляет десятки тысяч людей покинуть свои дома на фоне распространенного голода.

Источник: УНН
Теги: дети, Афганистан, похищение, Талибан
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