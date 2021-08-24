Как в городах Украины будут праздновать День Независимости

КИЕВ. 24 августа. УНН. В рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране. Как отмечать этот день в разных городах, рассказывает УНН.

Львов

08: 00-09: 00 — чествования участников АТО / ООС и Героев Небесной Сотни на Лычаковское кладбище. Начало на 67-м поле почетных захоронений;

09: 20-09: 50 — молитва за Украину в гарнизонного храма св. ап. Петра и Павла;

10: 00-11: 45 — трансляция военного парада из Киева на площади возле памятника Т.Шевченка;

18:00 — 23:00 — праздничный концерт посвященный 30-й годовщине Независимости. На сцене выступят Аркадий Войтюк, NAVKA, PATSYKI Z FRANEKA, KALUSH, ALYONA ALYONA. Вход на концерт — свободный.

Также по случаю 30-й годовщины Независимости запланирован ряд мероприятий в учреждениях культуры области (выставки, флешмобы, круглые столы, концертные программы, фестивали).

Одесса

8: 00-14: 00 — забег в вышиванках (парк Шевченка).

9:00 — церемония возложения цветов к памятнику Т. Г. Шевченка. После этого начнется Марш защитников и патриотов Украины, участники которого пройдут по улицам Одессы по маршруту:

Театральная площадь — ул. Ришельевская — ул. Пантелеймоновская — Привокзальная переулок — Итальянский бульвар — Куликово поле — ул. Канатная — сквер Героев Небесной Сотни — мемориальный камень на месте сооружения Мемориала воинам Одессы.

11:00 — торжественное прохождение боевых кораблей, пролет авиации, показ воздушного, морского и статистического вооружения и военной техники (мыс Малый фонтан и Морской вокзал).

12:30 — состоится презентация Аллее им. Т. Шевченка (парк Шевченка).

У эстрадной площадки “Ракушка” (парк им. Т.Г. Шевченка) состоится мероприятие “Национальный рекорд Украины: самая массовая дегустация кондитерских изделий” БКК от Шефа “. Завершится празднование Дня Независимости Украины большим гала-концертом на Потемкинской лестнице (19:00) и праздничным фейерверком.

Праздничные мероприятия к 30-й годовщине независимости Украины состоятся во всех районах города.

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Харьков

9:00 — возложение цветов к памятнику Независимости в саду Шевченка.

В литературном музее откроют выставку “30 шагов Независимости по-харьковски”. Там представят баннеры, фотографии и рассказы участников исторических событий с 1990-х до сегодня.

14:00 — открытие смотровой площадки на здании “Госпрома”.

17:00 — концерт возле Оперного театра.

18:00 — Марш защитников Украины. Участники пройдут по улице Сумской от площади Конституции до памятника Шевченка.

В парке им. Горького запланированы празднования Дня Независимости на главной сцене.

Днепр

7: 30-17: 00 — выставка различных видов украинского декоративно-прикладного искусства (сквер Героев).

10: 00-22: 00 — фестиваль “Be healthy. Здоровый ты — здоровый город ”. Специальный гость — Дмитрий Карпачев. С суши выложат флаг Украины длиной 15 метров (сквер “Прибрежный” на ж / м Победа).

14: 30-15: 00 — флешмоб “Флаг Украины”. Участники развернут 50-метровый государственный флаг (парк им. Тараса Шевченка).

15: 00-18: 00 — городская детско-патриотическая игра “Котигорошко-2021”. В этом году тема — “Украинский традиционные праздники” (парк им. Тараса Шевченка).

18:00 — трансляция видеоинсталяцийного шоу "Украина. Dnipro. 30 "на главной сцене на площади Героев Майдана.

Также сегодня состоится установления рекорда по приготовлению аутентичной блюда чистяк (затирка) — она претендует на статус нематериального наследия ЮНЕСКО.

Напомним

В День Независимости часть страны накроют грозы.